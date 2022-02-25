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"Ми всі тут": Зеленський відповів на фейки про його евакуацію відео з Банкової

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Зеленський у Києві Новина оновлена 25 лютого 2022, 19:17
Зеленський у Києві

Президент спростував чутки про нібито його евакуацію з Києва

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 лютого, увечері записав та опублікував відео з двору Офісу президента України.

"Глава фракції ("Слуга народу" — ред.) тут, глава Офісу президента тут, прем’єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут", — сказав Зеленський у відеозверненні.

При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль показав телефон, на якому видно час – 18:36.

Таким чином президент спростував чутки про те, що його вивезли в бункер через підхід російських військ до Києва.

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Зеленський у Києві
Київ
"Ми всі тут": Зеленський відповів на фейки про його евакуацію відео з Банкової
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