"Ми всі тут": Зеленський відповів на фейки про його евакуацію відео з Банкової
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Президент спростував чутки про нібито його евакуацію з Києва
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 лютого, увечері записав та опублікував відео з двору Офісу президента України.
"Глава фракції ("Слуга народу" — ред.) тут, глава Офісу президента тут, прем’єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут", — сказав Зеленський у відеозверненні.
При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль показав телефон, на якому видно час – 18:36.
Таким чином президент спростував чутки про те, що його вивезли в бункер через підхід російських військ до Києва.
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