"Ми всі тут": Зеленський відповів на фейки про його евакуацію відео з Банкової

Президент спростував чутки про нібито його евакуацію з Києва

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 25 лютого, увечері записав та опублікував відео з двору Офісу президента України.

"Глава фракції ("Слуга народу" — ред.) тут, глава Офісу президента тут, прем’єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут", — сказав Зеленський у відеозверненні.

При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль показав телефон, на якому видно час – 18:36.

Таким чином президент спростував чутки про те, що його вивезли в бункер через підхід російських військ до Києва.

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