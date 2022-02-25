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Київ зазнав нового ракетного удару росіян

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Київ Новина оновлена 25 лютого 2022, 21:40
Київ

Росія обстрілює столицю України

Київ зазнає ракетних ударів. Вибухи чути у багатьох районах міста.

Про це повідомляють джерела "Телеграфа".

Так вибухи було чутно у Центрі, у Голосіївському районі, на Подолі, на Дорогожичах та Троєщині.

Також повідомлялося про те, що паралельно з цим обстрілом зазнав Миргород, що на Полтавщині.

Крім того, перед цим міський голова Віталій Кличко дав інформацію про те, що вибухи було чутно біля ТЕЦ-6 на Лівому березі.

Як повідомлялося раніше, Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення рано вранці 24 лютого, після чого в Україні було введено воєнний стан.

У п’ятницю, 25 лютого, противник розпочав масштабну наступальну операцію на столицю, після чого до міста увійшли бійці Збройних сил України.

Кличко після цього звернувся до городян і закликав їх без особливих потреб не залишати свої будинки, оскільки Київ вступив у фазу оборони.

До цього в місто змогла прорватися група диверсантів, якій вдалося захопити українську техніку, проте невдовзі вона потрапила в засідку та була знищена.

Теги:
#Україна #Київ #Росія
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