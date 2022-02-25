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Київ готується до нічної оборони: ситуація у столиці (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Киянам радять бути пильними Новина оновлена 25 лютого 2022, 21:55
Киянам радять бути пильними

Російські окупанти рухаються у бік Києва

Українська столиця піддається атакам російських окупантів – наступна ніч стане складною. Особливо на ранок — зазначає міський голова Віталій Кличко. У місті вже чути вибухи у різних районах.

У своєму зверненні до городян він розповів, що у столиці знешкоджують диверсантів, а російські війська підійшли впритул до Києва.

На варті столиці – українські захисники. На мостах Києва чергують техніка та військові ЗСУ, біля стратегічних об’єктів поставлять блокпости.

Для захисту міста укомплектовано 112 бригада тероборони та можуть створити ще підрозділи.

Російські диверсанти йдуть на все, щоб прорватися до столиці. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли, що в одну з київських пожежних частин прийшли чоловіки у формі військових ЗСУ, з автоматами, "липовими" документами та... ковбасою. Вони попросили у рятувальників змінний одяг, а краще не просто цивільне, а пожежне спецування.

Кадр затримання
Кадр затримання

Рятувальникам вдалося обдурити їхню пильність і викликати поліцію. Вони виявилися не тими, за кого себе видавали.

Раніше "Телеграф" писав про підірвані мости на під’їздах до Києва та бої у Гостомельському аеропорту.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна
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