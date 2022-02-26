Помста за Луганськ: рота російських десантників не долетіла до української землі

За один удар ЗС Росії втратили більше роти своїх елітних солдатів

Як повідомив Головнокомандувач сухопутних військ України Валерій Залужний, цієї ночі в районі міста Василькове Київської області було збито російський військово-транспортний літак Іл-76. Генерал особливо наголосив, що цим Україна "помстилася" за збитий у 2014 році над Луганськом літак з українськими десантниками.

Командування ВПС України додало, що збитий літак був внаслідок успішної атаки українським винищувачем Су-27. Також у ВПС наголосили, що цим допомогли наземним військам, що ведуть важкі бої в районі Василькове.

Військово-транспортний літак Іл-76 був розроблений ще за часів СРСР і свій перший політ здійснив у 1971 році. З того часу перебуває на озброєнні понад 15 країн, зокрема України. У десантному варіанті літак здатний перевозити 145 десантників, а в транспортному — до 60 тонн вантажів або 4 одиниці бронетехніки — БТР, БМП або БМД.

145 людей, які містилися в Іл-76, це посилена рота, яка не потрапила на лінію фронту під Васильковим, а була знищена в небі над населеним пунктом.

З початку російсько-української війни пішла третя доба, і почалася вона з перемоги сил ППО ЗСУ, які вже збили кілька літальних апаратів окупантів. .