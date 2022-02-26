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У Києві серйозні вуличні бої, чути вибухи: відео із соцмереж

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЗСУ вступили в бій з противником Новина оновлена 26 лютого 2022, 03:34
ЗСУ вступили в бій з противником

Окупанти пішли на штурм української столиці

Російські війська в ніч на 26 лютого почали штурмувати Київ, через що на вулицях міста почалися перестрілки.

У мережі тим часом почали з’являтись кадри з місця зіткнень.

Зокрема, повідомляється, що стрілянину чути в Солом’янському районі міста і зокрема біля станції метро Берестейська.

Як повідомлялося раніше, вдень 25 лютого група диверсантів на захопленій українській техніці спромоглася прорватися вглиб міста, проте незабаром вона потрапила в засідку і була знищена.

Мер міста Віталій Кличко заявив, що столиця входить у фазу оборони, через що закликав мешканців столиці вкотре не виходити на вулиці.

Тим часом у місто зайшли українські військовослужбовці, а ввечері Київ зазнав ракетного удару.

За офіційними даними за 25 лютого на всій території нашої країни було вбито понад тисячу російських окупантів, а неподалік міста збито російський Іл-76 з десантниками.

Водночас за словами президента України Володимира Зеленського, найскладніший період очікується в ніч на 26 лютого, оскільки росіяни підуть на штурм у всіх напрямках.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #ЗСУ
ЗСУ вступили в бій з противником
Київ
У Києві серйозні вуличні бої, чути вибухи: відео із соцмереж
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