У Києві серйозні вуличні бої, чути вибухи: відео із соцмереж
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Окупанти пішли на штурм української столиці
Російські війська в ніч на 26 лютого почали штурмувати Київ, через що на вулицях міста почалися перестрілки.
У мережі тим часом почали з’являтись кадри з місця зіткнень.
Зокрема, повідомляється, що стрілянину чути в Солом’янському районі міста і зокрема біля станції метро Берестейська.
Як повідомлялося раніше, вдень 25 лютого група диверсантів на захопленій українській техніці спромоглася прорватися вглиб міста, проте незабаром вона потрапила в засідку і була знищена.
Мер міста Віталій Кличко заявив, що столиця входить у фазу оборони, через що закликав мешканців столиці вкотре не виходити на вулиці.
Тим часом у місто зайшли українські військовослужбовці, а ввечері Київ зазнав ракетного удару.
За офіційними даними за 25 лютого на всій території нашої країни було вбито понад тисячу російських окупантів, а неподалік міста збито російський Іл-76 з десантниками.
Водночас за словами президента України Володимира Зеленського, найскладніший період очікується в ніч на 26 лютого, оскільки росіяни підуть на штурм у всіх напрямках.
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