"Станція Безсонних Дитячих Ночей": мережу розчулив знімок дітей у метро Києва
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Злочини проти дітей українці вибачити не готові
Уже другу ніч поспіль кияни, серед яких немало дітей, проводять ночі у столичній підземці задля власної безпеки. Світлина з кількома дівчатками, які терпляче чекають можливості вийти на поверхню і не боятися обстрілів, уже облетів український сегмент соцмереж.
"Телеграф" розповість про те, як на неї відреагували інтернет-користувачі.
"Придумав, як ми маємо перейменувати станцію київського метрополітену імені Льва Толстого — Безсонних Дитячих Ночей у Метро", — зазначив журналіст Вахтанг Кіпіані, публікуючи фото у своєму Facebook.
На його думку, цей та інші подібні моменти росіянам неможливо буде вибачити в майбутньому.
Згоден із колегою й Ігор Мосейчук, який переконаний, що цей знімок побачать люди в усьому світі. Це, на його думку, безперечно допоможе довести злочин, який Кремль вчинив проти України.
Чимало користувачів мережі вже розчулилися, побачивши фотографію. Дітлахів називають хоробрими та витривалими, а також обдаровують ніжними епітетами на кшталт "горобчики". Дехто переконаний, що попри всі знімки з місць жорстоких боїв, ця світлина — є однією із найстрашніших за останні дні російсько-української війни.
Нагадаємо, що російський окупант не цурається вести бої, у яких гине цивільне населення. Часто від обстрілів страждають і діти, як це сталося в Охтирці на Сумщині. Там ворог поцілив у дитячий садочок, коли до нього у сховище бігли дорослі із малюками.
Також повідомлялося про смерть маленького хлопчика, що сталася після масового обстрілу Харківщини ще в перший день повномасштабного вторгнення путінських військовослужбовців в Україну.
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