Рус

"Станція Безсонних Дитячих Ночей": мережу розчулив знімок дітей у метро Києва

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
179
Дівчатка поводяться вельми спокійно, хоча і налякані Новина оновлена 26 лютого 2022, 07:18
Дівчатка поводяться вельми спокійно, хоча і налякані

Злочини проти дітей українці вибачити не готові

Уже другу ніч поспіль кияни, серед яких немало дітей, проводять ночі у столичній підземці задля власної безпеки. Світлина з кількома дівчатками, які терпляче чекають можливості вийти на поверхню і не боятися обстрілів, уже облетів український сегмент соцмереж.

"Телеграф" розповість про те, як на неї відреагували інтернет-користувачі.

"Придумав, як ми маємо перейменувати станцію київського метрополітену імені Льва Толстого — Безсонних Дитячих Ночей у Метро", — зазначив журналіст Вахтанг Кіпіані, публікуючи фото у своєму Facebook.

На його думку, цей та інші подібні моменти росіянам неможливо буде вибачити в майбутньому.

Згоден із колегою й Ігор Мосейчук, який переконаний, що цей знімок побачать люди в усьому світі. Це, на його думку, безперечно допоможе довести злочин, який Кремль вчинив проти України.

Чимало користувачів мережі вже розчулилися, побачивши фотографію. Дітлахів називають хоробрими та витривалими, а також обдаровують ніжними епітетами на кшталт "горобчики". Дехто переконаний, що попри всі знімки з місць жорстоких боїв, ця світлина — є однією із найстрашніших за останні дні російсько-української війни.

Нагадаємо, що російський окупант не цурається вести бої, у яких гине цивільне населення. Часто від обстрілів страждають і діти, як це сталося в Охтирці на Сумщині. Там ворог поцілив у дитячий садочок, коли до нього у сховище бігли дорослі із малюками.

Також повідомлялося про смерть маленького хлопчика, що сталася після масового обстрілу Харківщини ще в перший день повномасштабного вторгнення путінських військовослужбовців в Україну.

Теги:
#Україна #Київ #Діти #Росія #Війна #Метро #Фото
Росіяни хочуть мати доступ до повітряного простору на Київщині
Київ
Путінський десант зміг підло висадитись під Києвом: нові подробиці про бої за авіабазу у Василькові
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росіяни хочуть мати доступ до повітряного простору на Київщині
Путінський десант зміг підло висадитись під Києвом: нові подробиці про бої за авіабазу у Василькові
Дата публікації
Категорія
ППО України
Помста за Луганськ-2014: ЗСУ збили транспортник з російськими десантниками на борту, а також два винищувачі та вертоліт
Дата публікації
Категорія
Російські війська продовжують атакувати Україну
Війна - день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Ця ніч буде важчою за день: Зеленський звернувся до українців (відео)
Дата публікації
Категорія
Лавров – один із головних соратників Путіна
США вводять санкції проти Путіна та Лаврова