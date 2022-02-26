"Станція Безсонних Дитячих Ночей": мережу розчулив знімок дітей у метро Києва

Злочини проти дітей українці вибачити не готові

Уже другу ніч поспіль кияни, серед яких немало дітей, проводять ночі у столичній підземці задля власної безпеки. Світлина з кількома дівчатками, які терпляче чекають можливості вийти на поверхню і не боятися обстрілів, уже облетів український сегмент соцмереж.

"Телеграф" розповість про те, як на неї відреагували інтернет-користувачі.

"Придумав, як ми маємо перейменувати станцію київського метрополітену імені Льва Толстого — Безсонних Дитячих Ночей у Метро", — зазначив журналіст Вахтанг Кіпіані, публікуючи фото у своєму Facebook.

На його думку, цей та інші подібні моменти росіянам неможливо буде вибачити в майбутньому.

Згоден із колегою й Ігор Мосейчук, який переконаний, що цей знімок побачать люди в усьому світі. Це, на його думку, безперечно допоможе довести злочин, який Кремль вчинив проти України.

Чимало користувачів мережі вже розчулилися, побачивши фотографію. Дітлахів називають хоробрими та витривалими, а також обдаровують ніжними епітетами на кшталт "горобчики". Дехто переконаний, що попри всі знімки з місць жорстоких боїв, ця світлина — є однією із найстрашніших за останні дні російсько-української війни.

Нагадаємо, що російський окупант не цурається вести бої, у яких гине цивільне населення. Часто від обстрілів страждають і діти, як це сталося в Охтирці на Сумщині. Там ворог поцілив у дитячий садочок, коли до нього у сховище бігли дорослі із малюками.

Також повідомлялося про смерть маленького хлопчика, що сталася після масового обстрілу Харківщини ще в перший день повномасштабного вторгнення путінських військовослужбовців в Україну.