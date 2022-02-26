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Діра у багатоповерхівці: росіяни вдарили по житловому району Києва (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Потрапляння відбулося на 17-18 поверхах Новина оновлена 26 лютого 2022, 09:04
Потрапляння відбулося на 17-18 поверхах

Попередньо повідомляється, що жертв вдалося уникнути

Російські окупаційні війська продовжують запеклі бої на столичних вулицях. У Солом’янському районі Києва стався обстріл житлового масиву, внаслідок чого один із снарядів потрапив у багатоповерхівку.

Подробиці повідомляє "Сегодня".

Так виглядає багатостраждальний будинок
Так виглядає багатостраждальний будинок

За підтвердженою інформацією від представників ДСНС, постраждав будинок на проспекті Валерія Лобановського, 6-А.

Будинок на карті Києва
Будинок на карті Києва

Люди, які знаходяться поблизу місця події, стверджують, що над будинком пролітали чи то літаки, чи то ракети. Також дуже тремтять шибки.

Який саме снаряд завдав багатоповерхівці таких пошкоджень, ще невідомо. Проте, передбачається, що це була крилата ракета.

Кількість можливих жертв та постраждалих наразі уточнюється.

Дим від руйнувань видно на кілька кілометрів.

Також до мережі потрапив запис із відеокамер усередині будинку. Мешканці коментують ситуація, пояснюючи, що тепер замість стіни вони мають дірку посеред зали.

Попередньо повідомляється, що загиблих від влучання снаряду немає. Утім деякі мешканці отримали поранення.

Нагадаємо, що ситуація у Києві та на підступах до міста почала ускладнюватися напередодні вночі. Ворог штурмував "ТЕЦ-6", а також намагався висадити десант у Василькові, що неподалік столиці. Попри наявність російського десанту в цьому місті, ЗСУ продовжують тримати оборону.

Президент Володимир Зеленський, до речі, відмовився залишати столицю, а пізніше ще й запевнив, що армія складатиме зброю не збирається, а боротиметься за свою землю і далі.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Обстріл #Жуляни #Війна
Потрапляння відбулося на 17-18 поверхах
Київ
Діра у багатоповерхівці: росіяни вдарили по житловому району Києва (фото, відео)
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