"Ми просто знаходимо їх і в ** буємо": Монастирський не стримався і розповів, як вони знищують окупантів

Для захисту роздано 25 тисяч автоматів та 10 млн патронів.

Глава МВС Денис Монастирський записав відео та розповів, як поліція спільно з військовими знищує ДРГ та бореться з окупантами.

"Поліція займається протидією ДРГ у різних містах і селах. Ми просто заходимо їх і в**буємо", — сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Міністр додав, що тим часом терборона по всій країні зростає та міцніє. В одному лише Києві роздано 25 000 автоматів та 10 млн патронів.

Раніше Телеграф писав, що в Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям і спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.

А на Сумщині безстрашний українець пішов проти російських окупантів.

А у Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям та спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.

Крім того, у Житомирській області було збито російський літак.