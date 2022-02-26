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"Ми просто знаходимо їх і в ** буємо": Монастирський не стримався і розповів, як вони знищують окупантів

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Денис Монастирський Новина оновлена 26 лютого 2022, 14:43
Денис Монастирський

Для захисту роздано 25 тисяч автоматів та 10 млн патронів.

Глава МВС Денис Монастирський записав відео та розповів, як поліція спільно з військовими знищує ДРГ та бореться з окупантами.

"Поліція займається протидією ДРГ у різних містах і селах. Ми просто заходимо їх і в**буємо", — сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Міністр додав, що тим часом терборона по всій країні зростає та міцніє. В одному лише Києві роздано 25 000 автоматів та 10 млн патронів.

Раніше Телеграф писав, що в Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям і спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.

А на Сумщині безстрашний українець пішов проти російських окупантів.

А у Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям та спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.

Крім того, у Житомирській області було збито російський літак.

Теги:
#Київ #МВС #Денис Монастирський
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