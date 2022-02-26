"Ми просто знаходимо їх і в ** буємо": Монастирський не стримався і розповів, як вони знищують окупантів
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Для захисту роздано 25 тисяч автоматів та 10 млн патронів.
Глава МВС Денис Монастирський записав відео та розповів, як поліція спільно з військовими знищує ДРГ та бореться з окупантами.
"Поліція займається протидією ДРГ у різних містах і селах. Ми просто заходимо їх і в**буємо", — сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Міністр додав, що тим часом терборона по всій країні зростає та міцніє. В одному лише Києві роздано 25 000 автоматів та 10 млн патронів.
Раніше Телеграф писав, що в Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям і спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.
А на Сумщині безстрашний українець пішов проти російських окупантів.
А у Мелітополі місцевий житель вийшов назустріч російським військовослужбовцям та спробував їм пояснити, що робити в Україні таким "гостям" нічого.
Крім того, у Житомирській області було збито російський літак.