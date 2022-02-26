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Київ приготувався до масштабного авіаудару, у місті чути перші постріли та вибухи

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Київ знову у вогні Новина оновлена 26 лютого 2022, 23:54
Київ знову у вогні

Мирному населенню варто перебувати виключно у бомбосховищах

У ніч із 26 на 27 лютого у Києві очікується одна з найсильніших атак росіян за останні кілька діб. Очевидці стверджують, що у різних районах столиці та поблизу неї вже почалися перші обстріли.

Про це інформує "Телеграф".

Людей просять терміново піти в укриття!

Поки що повідомляється, що перші відгуки канонади чутні в Оболонському районі, а також з боку Бучі та Гостомелю.

Крім того, російський окупант обстрілює північне передмістя Києва — неподалік Вишгороду. Будьте дуже обережні!

Додамо, що в мережі "ходить" фото нібито висадки російського десанту, який "скинули" над Софіївською Борщагівкою. Зверніть увагу: це ФЕЙКОВА інформація!

Нагадаємо, що про ймовірність сильної атаки раніше повідомляли всі урядові канали, а також політики. Ймовірно, ворог кине на столицю всю свою бойову міць, щоб спробувати здійснити захоплення.

Загалом, третій день війни, який був дуже жорстким, плавно перетікає у не менш нервовий, четвертий.

Як Україна протистояла ворогові, ви можете дізнатись у нашому текстовому онлайні: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну"

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Обстріл #Війна
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