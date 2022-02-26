Київ приготувався до масштабного авіаудару, у місті чути перші постріли та вибухи
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Мирному населенню варто перебувати виключно у бомбосховищах
У ніч із 26 на 27 лютого у Києві очікується одна з найсильніших атак росіян за останні кілька діб. Очевидці стверджують, що у різних районах столиці та поблизу неї вже почалися перші обстріли.
Про це інформує "Телеграф".
Людей просять терміново піти в укриття!
Поки що повідомляється, що перші відгуки канонади чутні в Оболонському районі, а також з боку Бучі та Гостомелю.
Крім того, російський окупант обстрілює північне передмістя Києва — неподалік Вишгороду. Будьте дуже обережні!
Додамо, що в мережі "ходить" фото нібито висадки російського десанту, який "скинули" над Софіївською Борщагівкою. Зверніть увагу: це ФЕЙКОВА інформація!
Нагадаємо, що про ймовірність сильної атаки раніше повідомляли всі урядові канали, а також політики. Ймовірно, ворог кине на столицю всю свою бойову міць, щоб спробувати здійснити захоплення.
Загалом, третій день війни, який був дуже жорстким, плавно перетікає у не менш нервовий, четвертий.
Як Україна протистояла ворогові, ви можете дізнатись у нашому текстовому онлайні: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну"