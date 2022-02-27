“Усі шляхи заблоковані”: у мерії Києва висловилися про долю міста за найгіршого результату

Мер Києва нібито зізнався, що за блокади Києва шляхи для евакуації населення можуть бути заблоковані, проте його слова просто не так зрозуміли

У західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що мер Києва Віталій Кличко нібито розповів про найгірший сценарій для столиці за умови, якщо його захоплять російські війська.

У свіжому інтерв’ю для Associated Press після багатодобової атаки армії РФ Кличко нібито обмовився, що за блокади Києва шляхи для евакуації населення можуть бути заблоковані.

"Ми не можемо цього зробити, тому що всі шляхи заблоковані, — пише ЗМІ з посиланням на слова градоначальника. — Зараз ми в оточенні".

Втім, невдовзі з’явилося спростування. Прес-секретар мера Києва спростувала інформацію про блокаду міста та додала, що Кличко просто не так висловився. Найближчим часом з’явиться офіційне спростування цих слів. Поки що в мерії кажуть, що ця інформація є провокацією.

Зазначимо, що на даний момент у Києві вбито дев’ятьох мирних жителів. Серед них є одна дитина. На момент виходу новини кияни сидять у укриттях — у місті знову загроза авіа та ракетного удару.

Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, в Україні триває вже четвертий день запеклої війни наших захисників з російськими окупантами, під час якого неподалік столиці українська протиповітряна оборона збила ще два вертольоти, що належать супротивнику з Російської Федерації.

Раніше ми повідомляли, що легендарний український пілот, якого не називають з міркувань безпеки, у небесних боях ліквідував 10 літаків російської армії.