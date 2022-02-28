Ракетний обстріл та нестача їжі: що зараз відбувається у Харкові (фото, відео)

Росія обстрілює спальні райони Харкова, ракети летять як на дороги, так і в будинки

Понеділок, 28 лютого, російські війська продовжують атакувати мирних жителів Харкова. Якщо першого дня війни країна-агресор палила по військових об’єктах, тепер снаряди та ракети летять просто на житлові будинки, а під обстрілами — спальні райони першої столиці України.

У місцевих Телеграм-каналах публікують безліч фото та відео руйнувань, що сталися у місті з ранку до обіду. Снаряд прилетів до квартири 11 поверху на вул. Балакірєва.

Снаряд на Балакірєва

У мережі пишуть, що загинула 1 особа, проте офіційної інформації на момент виходу новини немає.

Крім того, прямо на вулицю, де знаходилися люди та авто, прилетіла ракета. Люди розбігалися та кричали, що їм дуже страшно.

Зруйновано квартири та значно пошкоджено авто на парковках у різних районах міста.

Крім того, у Харкові з’явилася проблема із хлібом: у магазинах його нібито почали продавати по 40 грн. Втім, мер Ігор Терехов каже, що вони це питання вирішать: розвозитимуть продукти і за допомогою волонтерів, яких зараз залучають до розвезення хліба до різних районів міста. Влада просить усіх водіїв, хто має можливість, взяти участь і роздавати хліб харків’янам.

Мирні жителі вже 5-й день більшість часу проводять в укриттях.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" за 100 годин війни проти російських окупантів виготовив для українських військових сотні тисяч одиниць озброєння та передав їх на потреби армії.