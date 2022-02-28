У Києві змінили правила комендантського часу: що змінилося

Російські окупанти за всяку ціну хочуть захопити столицю України.

З понеділка, 28 лютого, на п’ятий день війни з Росією у Києві зміняться правила комендантської години.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у telegram.

За інформацією джерела, комендантська година у Києві з 28 лютого триватиме з 20:00 до 07:00. Наразі пересуватися містом можуть виключно ті, хто має спецперепустку нового зразка Військового коменданта міста Києва. Перепустки, які були видані раніше, скасовуються. Зазначимо, перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки в комендантську годину — суворо заборонено! Особи, які будуть перебувати на вулиці в період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Під час комендантської години вийти з будинків можна лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб проїхати у найближче укриття.

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