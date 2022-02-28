Після переговорів Росія розпочала масований обстріл Києва та передмість: чути сильні вибухи

Окупанти вдарили по Києву балістичними ракетами.

У Києві прогриміли два дуже потужні вибухи. Удар було завдано балістичної ракети "Іскандер". Точне місце та жертви встановлюються.

З’явилося відео вибуху:

Як повідомляє МВС України, росіяни запускають балістичні ракети після переговорів на Прип’яті.

"За наявною інформацією, Україна поставила російським окупантам жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України. Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки — взяти у кільце Київ та Маріуполь.

Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій", — сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна на переговорах вимагала повного виведення військ РФ, зокрема з анексованого Криму та окупованих районів Донбасу.