Росія завдала авіаційного удару по Броварах: є поранені

За попередньою інформацією, постраждало щонайменше 6 людей

Декілька хвилин тому, близько 19:00 28 лютого, на околиці Броварів у Київській області стався новий авіаналіт.

За словами мера міста Ігора Сапожка, є поранені. На момент виходу новини відомо, що постраждало щонайменше 6 людей.

Усі жителі Броварів мають зараз залишатися в укриттях!

Нагадаємо, у Києві прогриміли два дуже потужні вибухи. Удар був нанесений балістичною ракетою "Іскандер". Точне місце та жертви на момент виходу новини встановлюються. Відомо, що росіяни запускають балістичні ракети після переговорів на Прип’яті.

Зазначимо, що Бровари обстрілюють не вперше. 24 лютого — у день початку війни — Росія атакувала місто двома крилатими ракетами.

Раніше ми писали, що на Сумщині неподалік міста Охтирка російські військові відкрили вогонь по легковому автомобілю, в якому їхали мирні люди. Машину окупанти забрали собі.

Нагадаємо, близько 5:00 ранку 24 лютого за київським часом Володимир Путін у новому зверненні оголосив про проведення "спеціальної військової операції " в Україні. Водночас РФ розпочала обстріл українських міст.