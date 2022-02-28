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"Привид Києва" ліквідував 14 російських літаків

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Легендарний військовослужбовець нищить літаки РФ один за одним Новина оновлена 28 лютого 2022, 20:17
Легендарний військовослужбовець нищить літаки РФ один за одним

Армія Росії втратила тисячі одиниць озброєння.

Український військовослужбовець під псевдонімом "Привид Києва" знищив 14 літаків російських окупантів. За добу у небесних боях він ліквідував ще два ворожих повітряних судна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що за сьогодні легендарний військовий здобув у небесних боях ще два трофеї. На його рахунку з початку війни, яку Росія оголосила Україні 24 лютого, вже 14 літаків російської армії.

Додамо, що за даними Міністерства оборони України, за п'ять днів війни в Україні російська армія втратила:

  • літаків — 29
  • гелікоптерів — 29
  • танків — 191
  • бойових броньованих машин — 816
  • гармат — 74
  • ЗРК БУК — 1
  • градів — 21
  • автомобільної техніки — 291
  • цистерн — 60
  • БпЛА ОТР — 3
  • кораблів/катерів — 2
  • засобів ППО — 5
  • особовий склад — 5300 осіб (уточнюється)

Нагадаємо, що за попередню добу військовослужбовці ЗСУ у Харкові знищили всю російську техніку та ліквідувала десятки диверсантів. "Телеграф" зібрав свіжі фото вщент розбитої техніки росіян у підбірку.

Про боротьбу України з російськими окупантами читайте у матеріалі "Телеграфу": "Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".

Теги:
#Україна #Росія #Зброя #Війна #Втрати #Армія РФ
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