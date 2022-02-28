"Привид Києва" ліквідував 14 російських літаків
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Армія Росії втратила тисячі одиниць озброєння.
Український військовослужбовець під псевдонімом "Привид Києва" знищив 14 літаків російських окупантів. За добу у небесних боях він ліквідував ще два ворожих повітряних судна.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Зазначається, що за сьогодні легендарний військовий здобув у небесних боях ще два трофеї. На його рахунку з початку війни, яку Росія оголосила Україні 24 лютого, вже 14 літаків російської армії.
Додамо, що за даними Міністерства оборони України, за п'ять днів війни в Україні російська армія втратила:
- літаків — 29
- гелікоптерів — 29
- танків — 191
- бойових броньованих машин — 816
- гармат — 74
- ЗРК БУК — 1
- градів — 21
- автомобільної техніки — 291
- цистерн — 60
- БпЛА ОТР — 3
- кораблів/катерів — 2
- засобів ППО — 5
- особовий склад — 5300 осіб (уточнюється)
Нагадаємо, що за попередню добу військовослужбовці ЗСУ у Харкові знищили всю російську техніку та ліквідувала десятки диверсантів. "Телеграф" зібрав свіжі фото вщент розбитої техніки росіян у підбірку.
Про боротьбу України з російськими окупантами читайте у матеріалі "Телеграфу": "Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".
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