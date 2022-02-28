"Привид Києва" ліквідував 14 російських літаків

Армія Росії втратила тисячі одиниць озброєння.

Український військовослужбовець під псевдонімом "Привид Києва" знищив 14 літаків російських окупантів. За добу у небесних боях він ліквідував ще два ворожих повітряних судна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що за сьогодні легендарний військовий здобув у небесних боях ще два трофеї. На його рахунку з початку війни, яку Росія оголосила Україні 24 лютого, вже 14 літаків російської армії.

Додамо, що за даними Міністерства оборони України, за п'ять днів війни в Україні російська армія втратила:

літаків — 29

гелікоптерів — 29

танків — 191

бойових броньованих машин — 816

гармат — 74

ЗРК БУК — 1

градів — 21

автомобільної техніки — 291

цистерн — 60

БпЛА ОТР — 3

кораблів/катерів — 2

засобів ППО — 5

особовий склад — 5300 осіб (уточнюється)

Нагадаємо, що за попередню добу військовослужбовці ЗСУ у Харкові знищили всю російську техніку та ліквідувала десятки диверсантів. "Телеграф" зібрав свіжі фото вщент розбитої техніки росіян у підбірку.

Про боротьбу України з російськими окупантами читайте у матеріалі "Телеграфу": "Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".