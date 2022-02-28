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Атака окупантів на Київську область не пройшла безслідно: яка ситуація у містах

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Новина оновлена 28 лютого 2022, 22:01
Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів

На Київщині постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Російські окупанти ввечері у понеділок, 28 лютого, завдали сильних ударів по території Київської області. З використанням авіації атакували Бровари, Васильків, Білу Церкву — без жертв серед українців, на жаль, не обійшлося.

"Телеграф" з посиланням на Київську обласну державну адміністрацію розповідає, якою є ситуація на Київщині після авіанальотів на ракетних ударів окупантів.

  • Бровари — після авіаційного удару по місту постраждали 6 громадян, 1 загинув.
  • Васильків — по місту окупанти вдарили ракетою. Про зруйновні об'єкти та постраждалих поки невідомо, адже місто досі обстрілюють і служби не можуть виїхати.
  • Біла Церква — стався авіаналіт, зруйновано гуртожиток. На місці вже працює ДСНС, під завалами можуть знаходитися люди. Інформація про висадку десанту у місті не підтвердилася.
  • Село Копелів (Бучанський район, Макарівська громада) — окупанти збирають у селі колону техніки, вже зараз помітно близько 60 одиниць.

Нагадаємо, що росіяни почали завдавати ударів по Києву та Харкову практично одразу після закінчення переговорів між президентами та делегаціями України та Росії. В українських містах пролунали потужні вибухи.

Про п'ятий день боротьби з російськими окупантами читайте у матеріалі "Телеграфу": "Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби (оновлюється)".

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Обстріл #Війна
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