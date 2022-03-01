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Справжня святиня: у Києві назвали можливу наступну мету удару росіян

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Свята Софія у Києві Новина оновлена 01 березня 2022, 18:15
Свята Софія у Києві

Російські війська готують авіаудар по Святій Софії.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну окупанти продовжують обстрілювати Київ та інші міста.

Як повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ, надійшла інформація, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – собору Святої Софії у Києві.

Зазначимо, у вівторок увечері росіяни завдали удару по телевежі, розташованій в районі станції метро "Дорогожичі" в Києві.

Внаслідок чого було пошкоджено трансформаторну підстанцію, що живила електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі. Деякий час канали можуть не працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Як повідомлялося, російські окупанти відкрили прицільний вогонь із соціальних об’єктів Луганщини. Під їх обстріл потрапив обласний будинок дитини, який знаходиться у Сєвєродонецьку.

Теги:
#Київ #Росія #Софія Київська
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