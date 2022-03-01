У Бородянці на Київщині від російських ракет рухнули багатоповерхівки: відео руйнувань

росія продовжує гатити по домівках українців

У місті Бородянка Бучанського району Київської області, де була помічена колона ворожої техніки, російські окупанти у вівторок, 1 березня, відкрили вогонь по житлових кварталах. Як передає "Телеграф", очевидці публікують відео руйнувань у соцмережах – масштаби розрухи вражають.

Як повідомив у Фейсбуці представник Київської обласної ради Ярослав Добрянський, були випущені ракети з літаків. Під атакою опинилися п’яти- та дев’ятиповерхові будинки.

За інформацією головреда "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова, російський літак скинув бомбу на житловий будинок у Бородянці. Журналіст вважає такі дії агресора відверто терористичними.

Відео зруйнувань у мережі Фейсбук опублікували й місцеві жителі. Можна побачити, що масштаби руйнувань досить великі.

Крім того, відомо, що російська армія обстріляла у Бородянці реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів. Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Даних про кількість постраждалих у Бородянці поки що немає.

Нагадаємо, у вівторок, 1 березня, росія влучила в телевежу у Києві в районі станції метро "Дорогожичі". Снаряд потрапив в апаратну мовника, тож ймовірні проблеми з трансляцією деяких телеканалів.