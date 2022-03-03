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У Києві озброєні мародери на джипах пограбували автосалон, їх затримали (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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У мародерів при собі була зброя Новина оновлена 03 березня 2022, 01:02
У мародерів при собі була зброя

Грабувати салон зловмисники приїхали на трьох автомобілях.

Столичні правоохоронці на сьомий день війни затримали угруповання мародерів, які зі зброєю проникли в автосалон та викрали звідти сейф та інше майно.

Про це в ніч на четвер, 3 березня, повідомила Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що орієнтування про мародерство патрульні отримали вдень. Стало відомо, що близько 10 чоловіків на автомобілях Ford Explorer, Toyota Prius та Volkswagen Jetta пограбували автосалон, винісши з нього сейф, кавомашину та інші речі.

Схожі автомобілі правоохоронці помітили під час відпрацювання території на вулиці Булаховського. Інспектори викликали підкріплення і почали переслідувати злочинців.

Затримати групу мародерів вдалося спецроті правоохоронців. У автомобілі Ford Explorer на Ушакова затримали 6 осіб, а в автівках Volkswagen Jetta та Toyota Prius на Великій Окружній було ще 7 диверсантів. При огляді у них виявили предметі, схожі на зброю.

Усіх злочинців затримали та передали слідчо-оперативній групі Святошинського району.

Нагадаємо, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що людей, які займаються мародерством під час війни, підрозділи тероборони або інші правоохоронці знищуватимуть, не розбираючись. До такого кроку влада примушує складність ситуації.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Пограбування #Мародерство #Мародери
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