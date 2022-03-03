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Прорив тепломережі та поранені цивільні: наслідки удару ракети окупантів по вокзалу Києва

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ракета окупантів вибухнула у районі Південного вокзалу Києва Новина оновлена 03 березня 2022, 02:05
Ракета окупантів вибухнула у районі Південного вокзалу Києва

Осколкові поранення отримав мирний житель.

Росіяни на сьомий день війни проти України черговий раз запустили ракету по об'єкту цивільної інфраструктури — під обстріл потрапив Південний залізничний вокзал у Києві. Не обійшлося без постраждалих серед мирних жителів.

Як повідомила Національна поліція України, після вибуху на вокзалі Києва поранення отримав чоловік.

Постраждалого з осколковим пораненням ноги госпіталізували.

Крім цього, у районі вибуху було пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції, торговельні заклади, які знаходилися поруч.

А "Укрзалізниця" повідомляла, що на момент авіаудару по району, де у Києві знаходиться вокзал, там перебували тисячі українських жінок та дітей, які чекали евакуаційних потягів.

Наразі на місці вибуху працюють фахівці. Проводяться усі необхідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 березня російські війська завдали нового потужного авіаудару по центру Харкова. Від обстрілу сильно постраждала будівля соціологічного факультету ХНУ ім. Каразіна. Крім того, снаряди влучали у приватні житлові будинки та викликали пожежу. Одна з ракет влучила у будівлю міської ради Харкова.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна #Південний вокзал
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