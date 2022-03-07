Окупанти продовжують зазнавати втрат: над Києвом збили два російські літаки

Ще два літаки окупантів більше не тероризуватимуть мирних жителів нашої країни.

Українські ППО збили над Києвом два російські літаки за 40 хвилин.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив, що перший із них був знищений над Києвом о 20:30. Другий же після зустрічі з українськими ППО зазнав аварії десь у передмісті о 21:10.

Про долю пілотів поки що нічого невідомо. Також не повідомляється про моделі літаків, які було знищено поблизу столиці України.

Як повідомлялося раніше, станом на 7 березня росія втратила в Україні 46 літаків та 68 вертольотів. Крім того, вражають також втрати окупантів у живій силі – понад 11 тисяч людей.

Попри це, на деяких напрямках супротивник все ще намагається продовжувати наступ, а згідно з даними ЗСУ, російське командування планує збільшити кількість авіанальотів на великі міста та промислову інфраструктуру.

Детальніше про все, що відбувається в Україні на 12-й день вторгнення окупантів читайте у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 12: нові переговори, важкі бої та поява міст-героїв".