Росіяни не можуть відступити від Києва, бо по них стріляють кадирівці

Залишитися живими росіяни тепер зможуть лише завдяки полону

Російська армія все ще веде активні бойові дії на підступах до Києва. Не всім рашистським солдатам подобається ідея знову і знову атакувати українську столицю, утім відступити вони не зможуть — їм у спини цілять кадировці.

Такая інформація прозвучала від члену парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Федора Веніславського, передає "Українська правда".

Такий спосіб військових дій називається "загороджувальними загонами". Він вважається максимально нелюдяним, адже дозволяє стріляти військовим по своїх. Відомо, що подібні загони використовувалися у арміях світу за часів Адольфа Гітлера, а також Йосипа Сталіна.

Веніславський говорить, що нині кадирівці виконують роль стримувальної сили для тих російських солдатів, які деморалізовані та готові відступити з поля бою. Однак тепер, аби не отримати кулі в спину, рашистам залишиться хіба що здаватися у полон українським захисникам.

За словами чиновника, кілька подібних загонів розташовані поблизу Гостомеля, Ірпеня, Київського моря та Бучі.

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Варто зазначити, що українська розвідка отримує певні дані від джерел у російській ФСБ. Серед них — і про переміщення кадировців, котрі багатьом росіянам уже обридли. Про це повідомив радник очільника ОП Олексій Арестович.