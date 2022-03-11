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Рознесли вщент: під Києвом "Байрактар" ліквідував ворожий пункт управління (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Байрактар" розбомбив черговий ворожий пункт окупантів Новина оновлена 11 березня 2022, 23:19
"Байрактар" розбомбив черговий ворожий пункт окупантів

Турецький безпілотник не залишив ворогам жодного шансу.

На завершення шістнадцятого дня війни в Україні наші військовослужбовці знищили ворожий пункт управління на Київщині, звідки російські окупанти роздавали злочинні накази.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Відомо, що пункт управління окупантів знаходився поблизу Макарова у Київській області, де його виявили та ліквідували українські захисники.

"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші повітряні сили", — повідомив Залужний.

Варто зазначити, що знищити ворога вдалося завдяки турецькому безпілотнику "Байрактар", який неодноразово допомагав нашим військовослужбовцям.

Нагадаємо, що робота українських військових у дуеті з "Байрактарами" всі 16 днів війни вражає та додає впевненості у тому, що ворог на наших землях буде розбитий вщент. Турецькі безпілотники розбивають колони російської техніки вщент, не залишаючи окупантам жодного шансу на просування вперед.

Також повідомлялося, що бойові безпілотники успішно працювали на Сумщині. Користувачі мережі високо оцінили роботу цих "пташок" у районі Тростянця, а також пораділи одразу двом знищеним колонам техніки на Лебединщині та Роменщині.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна #Байрактар #Окупанти
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