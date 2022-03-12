На Подолі у Києві прогримів вибух: що сталося

Інформація про постраждалих встановлюється

У суботу, 12 березня, на 17-й день війни Росії проти України, на Подолі в центрі Києва стався вибух, внаслідок якого спалахнуло приміщення Ощадбанку.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

Попередньо встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про постраждалих встановлюється.

Мешканці центра Києві почули вибух

Також 12 березня гучні вибухи прогриміли у Дніпрі. Пізніше стало відомо, що мешканці чули роботу нашої системи ППО.

Раніше "Телегарф" писав, як живе Маріуполь в облозі Росії. На вулицях лежать рештки людей. Жителям доводиться ділитися один з одним останньою їжею.