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На Подолі у Києві прогримів вибух: що сталося

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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У центрі Києва було збито безпілотник Новина оновлена 12 березня 2022, 09:14
У центрі Києва було збито безпілотник

Інформація про постраждалих встановлюється

У суботу, 12 березня, на 17-й день війни Росії проти України, на Подолі в центрі Києва стався вибух, внаслідок якого спалахнуло приміщення Ощадбанку.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

Попередньо встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про постраждалих встановлюється.

Мешканці центра Києві почули вибух
Мешканці центра Києві почули вибух

Також 12 березня гучні вибухи прогриміли у Дніпрі. Пізніше стало відомо, що мешканці чули роботу нашої системи ППО.

Раніше "Телегарф" писав, як живе Маріуполь в облозі Росії. На вулицях лежать рештки людей. Жителям доводиться ділитися один з одним останньою їжею.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна
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