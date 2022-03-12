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"С*ки вони!": росіянка з Гостомеля не дотримала емоцій, говорячи про окупантів (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наталія шалено зла на путінських вояк Новина оновлена 12 березня 2022, 14:29
Наталія шалено зла на путінських вояк

Пробувши кілька діб під обстрілами, жінка готова розповісти своїм землякам, чому їм варто вирушити за російським військовим кораблем

Російські військовослужбовці зовсім не замислюються, що серед українців, яких вони методично знищують уже 17 день, можуть бути і їхні співгромадяни. Як, наприклад, мешканка міста Гостомель Наталя, яка пробула в облозі путінських окупантів кілька днів.

Все, що жінка думає про росіян, які прийшли в Україну, розповіла журналістам. Фрагментом ролика поділився радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram.

За словами Наталії, вона все життя мріяла повернутись на свою батьківщину — до Росії, але зараз навіть думати про це не бажає.

"Має сказати, що такої сволоти, як вони, я у своєму житті ще не бачила!" — обурюється вона.

Жінка сповнена злості до "визволителів", адже їх в Україну ніхто не кликав і про "порятунок" ніколи не просив.

Крім цього, держтомільчанка додала, що в неї вкрали золоті прикраси, і зробили це бійці-кадировці.

"Я їх просила про це? Я просила забрати Кадирова моє золоте колечко собі? С*ки вони!" — резюмувала жінка, стоячи на руїнах, які залишилися від об’єктів місцевої інфраструктури після приходу російських військ.

Слід додати, що російські солдати і справді не гребують вчиняти найганебніші військові злочини. І мова навіть не про мародерство та крадіжку, а навіть про навмисне вбивство цивільних. Про це рашисти зізнаються в особистих переговорах із рідними, які вдається перехопити ЗСУ.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Війна #Гостомель
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