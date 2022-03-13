Американський генерал у відставці розібрав хід боїв під Києвом (мапа)

Основні бої навколо Києва відбуваються у Бучі, Ірпені, Гостомелі

Генерал армії США у відставці, військовий аналітик з питань національної безпеки та військової справи Марк Хертинг проаналізував карту військових дій, що точаться поблизу української столиці Києва. Як передає "Телеграф", про це експерт повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

Так, карту боїв біля Києва опублікував журналіст Ілля Пономаренко у Twitter. За словами ексгенерала Хертлінга, при вивченні цієї карти слід враховувати кілька моментів.

Так, експерт зазначає, що територія боїв навколо Києва становить 30 миль (близько 48 км), через місто проходить велика річка, а в межах міста проживає близько 3 млн людей. Три стрілки зліва – "осі наступу", говорять про те, що 30 тис. російських військ не можуть просунутися протягом 96 годин. Тоді як стрілка праворуч свідчить про те, що близько 15 тис. російських військових було розгромлено у Сумах та Чернігові.

Крім того, Хертлінг стверджує, що всі логістичні колони зазнавали і продовжують зазнавати значних втрат, атака йде з перевагою 3:1, а основний упор робиться на облогу.

Мапа боїв під Києвом. Фото: Twitter/IAPonomarenko

Також військовий пише, що треба врахувати холодну погоду.

"Російські війська голодні та промоклі, 17 днів перебували в бою на території України і кілька місяців до цього в Білорусі. Україна обороняє свою столицю. Тоді як війська росії не знають, навіщо вони там", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що загарбники посилили атаки за напрямками поблизу Херсона та Чернігова, а також у Харківській і Донецькій областях. А ось у столиці навпаки вдалося відрізати одну із гілок наступу з північного боку Києва, про що свідчать свіжі карти.