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У небі над Києвом збили ворожу ракету: спрацювали сили протиповітряної оборони (фото)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Над Києвом збили ракету Новина оновлена 14 березня 2022, 12:06
Над Києвом збили ракету

Вибухи у Києві виявилися результатом роботи української ППО.

У понеділок, 14 березня, на 19-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну сили протиповітряної оборони продовжують знищувати ворожі ракети.

Так, у небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.

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Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

"Залишки збитої Крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що вранці 14 березня в Оболонському районі Києва артилерійський снаряд потрапив до дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще кілька було госпіталізовано. Крім того, окупанти обстріляли і авіаційний завод "Антонов".

Майже одночасно з Києвом противник атакував і Рівненщину, там внаслідок авіаудару пошкоджено місцеву телевізійну вежу.

На Житомирщині ворожі війська продовжують обстрілювати мирне населення. Окупанти вдарили ракетами по населеному пункту Ставище на Житомирщині.

Теги:
#Київ #ППО #ПРО #Ракета #ЗСУ
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