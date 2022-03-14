Збита ракета над Києвом: одна людина загинула, є поранені (нові фото)

Жертв могло бути набагато більше

Внаслідок падіння російської ракети, яку вранці 14 березня збили в небі над Києвом, загинула одна людина, а ще шість постраждали.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє "Телеграф".

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Міський голова пояснив, що уламки ракети впали на дорогу і пошкодили тролейбус, який на щастя на момент інциденту був порожнім, інакше жертв могло бути набагато більше.

Повилітали вікна у найближчих будинках, постраждали балкони та комерційні приміщення на перших поверхах.

Загинув чоловік 1962 року народження. На місці працюють карети "швидкої" допомоги та рятувальники.

З’явилися нові фото з місця події:

Найближчі будівлі помітно постраждали

Один чоловік не пережив падіння уламків ракети

Уламки також пошкодили тролейбус

Нагадаємо, що цю ракету збили українські системи протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російська ракета потрапила в житловий чотириповерхівку в історичному центрі Харкова, через що будівля обрушилася.