Збита ракета над Києвом: одна людина загинула, є поранені (нові фото)
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Жертв могло бути набагато більше
Внаслідок падіння російської ракети, яку вранці 14 березня збили в небі над Києвом, загинула одна людина, а ще шість постраждали.
Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє "Телеграф".
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Міський голова пояснив, що уламки ракети впали на дорогу і пошкодили тролейбус, який на щастя на момент інциденту був порожнім, інакше жертв могло бути набагато більше.
Повилітали вікна у найближчих будинках, постраждали балкони та комерційні приміщення на перших поверхах.
Загинув чоловік 1962 року народження. На місці працюють карети "швидкої" допомоги та рятувальники.
З’явилися нові фото з місця події:
Нагадаємо, що цю ракету збили українські системи протиповітряної оборони.
Як повідомляв "Телеграф", раніше російська ракета потрапила в житловий чотириповерхівку в історичному центрі Харкова, через що будівля обрушилася.
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