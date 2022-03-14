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Окупанти обстріляли торговий центр Lavina Mall у Києві: з'явилося відео

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ТЦ Lavina Mall постраждав внаслідок обстрілів окупантів Новина оновлена 14 березня 2022, 19:23
ТЦ Lavina Mall постраждав внаслідок обстрілів окупантів

Снаряд пробив стіну на першому поверсі торгового центру.

На дев'ятнадцятий день наступу на Україну російські окупанти обстріляли торговий центр Lavina Mall, що знаходиться у Святошинському районі Києва.

Відповідні відео з'явилися у низці Telegram-каналів одразу після обстрілу.

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Судячи з опублікованих очевидцями кадрів, у районі торгового центру піднявся стовп диму. А на відео з середини Lavina Mall видно, що снаряд пробив стіну на першому поверсі. Охоронець не зміг ідентифікувати, чим саме стріляли по ТЦ у Києві.

Відео 18+. Присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, що окупанти зранку у понеділок, 14 березня, випустили снаряди по Оболонському району Києва. Один зі снарядів влучив у дев'ятиповерхівку на вулиці Богатирській, внаслідок чого 3 та 4 поверхи було частково зруйновано. На жаль, не обійшлося без загиблих та постраждалих — у будинку виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано, 9 особам надано допомогу на місці.

Окрім багатоповерхівки на Оболоні метою окупантів у Києві вранці 14 березня став також авіаційний завод "Антонов" — найвідоміший український авіабудівний концерн.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Обстріл #Війна #Lavina Mall
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