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Окупанти обстріляли житловий будинок у Києві: розпочалася пожежа (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У столиці горить житловий будинок Новина оновлена 15 березня 2022, 06:34
У столиці горить житловий будинок

У Києві після обстрілу спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

Рано-вранці 15 березня російські війська знову обстріляли житлові квартали Києва.

Про це повідомляють київські Telegram-канали.

Внаслідок обстрілу спалахнув багатоповерховий будинок. З метою безпеки не розкриваємо його точне місцезнаходження. На місці працюють рятувальники ДСНС.

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Зазначимо, повітряну тривогу у Києві оголосили о 3:45. Сигналу про відбій станом на шість годин ще не було. У соцмережах місцеві жителі писали, що вибухи були сильними.

У Києві загорівся багатоповерховий будинок
У Києві загорівся багатоповерховий будинок

Нагадаємо, 14 березня, російські окупанти обстріляли у Києві дев’ятиповерховий житловий будинок та авіаційний завод "Антонов". Внаслідок обстрілу та пожежі загинули двоє людей, ще кілька було госпіталізовано.

Крім того, у небі над столицею засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.

Теги:
#Київ #Пожежа #Росія #ГСЧС
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