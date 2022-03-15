Окупанти обстріляли житловий будинок у Києві: розпочалася пожежа (відео)

У Києві після обстрілу спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

Рано-вранці 15 березня російські війська знову обстріляли житлові квартали Києва.

Про це повідомляють київські Telegram-канали.

Внаслідок обстрілу спалахнув багатоповерховий будинок. З метою безпеки не розкриваємо його точне місцезнаходження. На місці працюють рятувальники ДСНС.

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Зазначимо, повітряну тривогу у Києві оголосили о 3:45. Сигналу про відбій станом на шість годин ще не було. У соцмережах місцеві жителі писали, що вибухи були сильними.

У Києві загорівся багатоповерховий будинок

Нагадаємо, 14 березня, російські окупанти обстріляли у Києві дев’ятиповерховий житловий будинок та авіаційний завод "Антонов". Внаслідок обстрілу та пожежі загинули двоє людей, ще кілька було госпіталізовано.

Крім того, у небі над столицею засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.