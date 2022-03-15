Керівникик оборони Києва на пальцях пояснив, чому війська путіна не зможуть "взяти" столицю

Столиця готова тримати удар і давати відсіч

Київ нарівні з іншими українськами містами-героями успішно обороняється від російської навали вже 20-й день поспіль. Утім, окупанти можуть навіть не розраховувати на "підкорення" столиці, адже для цього їм знадобиться колосальна сила та кількість солдатів.

Про вірогідність захоплення столиці йшлося в інтерв'ю голови Київської міської військової адміністрації, генерал-майора Миколи Жирнова для "НВ", передає "Телеграф".

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За словами військового, противнику для заволодіння столицею слід мінімум у 5, а то й у 7 разів перевищувати кількість представників оборони. Сам штурм, говорить Жирнов, міг би стати показником наступу двома кільцями — зовнішнім (власне наступ) та внутрішнім (захист від деблокуючих військ). Однак наразі це неможливо.

"Наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва, — зазначає Микола Жирнов. — Приміром, у період Другої світової війни, для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Тому наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія".

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При цьому військові говорять про те, що орієнтування наразі відбувається на найскладніший сценарій, за яким може відбутися масштабний наступ Києва. Тобто прораховуються будь-які ймовірності, що можуть ускладнити захист столиці.

Жирнов підкреслив: вести бої посеред великого міста вельми складно. Мова і про слабкість маневрування, складність ведення вогню, забезпечення боєприпасами, а також доставку пального та їжу. Однак для оборони, яка знає місто, це лише на плюс.

"У місті завжди є приховані підступи до противника, можливість ведення ближніх боїв з будь-якого будинку, підвалу", — додав військовий, підкресливши, що ворог це знає.

На його думку, бажання росії полягає в оточенні Києва, а потім у виставленні низки вимог, які українська влада повинна буде виконати, аби зняти облогу. Втім, кияни готов до захисту своєї землі і нікому її не віддадуть.

Нагадаємо, що дехто із оборонців столиці переконаний, що цивільному населенню краще по максимуму покинути територію столиці. Це необхідно, аби у разі потреби військовослужбовцям було легше вести вогонь по супротивнику, не переживаючи про можливе ураження мирної людини.