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Пожежа у багатоповерхівці і пошкоджена станція метро: фото і відео наслідків обстрілів Києва

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Будинок виглядає немов із фільму-катастрофи Новина оновлена 15 березня 2022, 08:27
Будинок виглядає немов із фільму-катастрофи

Після локалізації із загорянням впоралися за чверть години

Ранок вівторка, 15 березня, приніс столичним рятувальникам немало роботи. Через нічні обстріли російською армією у Києві горіли багатоповерхівка та невеликий приватний будинок, а також було пошкоджено фасад однією із станцій метро.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише "Телеграф".

Зазначається, що багатоповерхівка, пожежу в якій довелося ліквідувати, розташована в Подільському районі.

Після влучання снаряду вогонь охопив одразу п'ять поверхів — із 1 до 5-го. Пожежу вдалося ліквідувати о 06:46, а за кілька хвилин і зовсім ліквідувати.

Пожежники підкреслюють: під час НП вдалося врятувати 1 особу, яка отримала поранення і наразі знаходиться у лікарні.

Також на Осокорках російський боєприпас прицільно влучив у приватну двоповерхівку, в якій теж почалася пожежа. Загоряння намагалися затушити близько сорока хвилин. На щастя, в цьому випадку обійшлися без жертв чи постраждалих.

Додамо, що в КП "Кивський метрополітен" відзвітували, що нічний обстріл також пошкодив і кілька об'єктів транспортної інфраструктури. Зокрема, вибухова хвиля пошкодила будівлю станції "Лук'янівська" та кілька службових приміщень. Через це обмежать можливість виходити чи сідати на цій станції — до ліквідації наслідків тут не зупинятимуться поїзди.

Нагадаємо, що пригород Києва лишається в облозі російських окупантів. Ми детально писали про історію однієї із жительок Гостомел, котрій вдалося вибратися із цього містечка під шаленими обстрілами.

Теги:
#Україна #Київ #Пожежа #Росія #Війна #Обстріли
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