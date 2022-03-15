Київ закривають на комендантську годину до четверга

Місто "закриють" на майже 48 годин

У Києві вводять довгу комендантську годину з восьмої вечора 15 березня до сьомої ранку 17 березня. Раніше у столиці російські війська обстріляли житлові будинки.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, це пов’язано з рішенням військового командування. Містом буде заборонено рух, виняток, тільки щоб добігти до укриття. Він звернувся до киян із проханням підготуватися.

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Щоб перебувати на вулиці з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня знадобляться спецперепустки.

"Сьогодні — складний та небезпечний момент", — зазначив Кличко у зверненні.

Обстріли по Києву відбуваються щодня – напередодні обстріляли торговий центр Lavina Mall, а вранці – багатоповерхівки, приватний будинок та пошкодили станцію метрополітену. Постраждав її фасад. Українському ППО вдається збивати частину снарядів на підльоті, але навіть вибухнувши в небі, вони можуть стати причиною трагедії на землі.

Як раніше писав "Телеграф", росіяни атакують мирні міста України, обстрілюючи їх ракетами — постраждав також аеропорт у Дніпрі, Харків та Маріуполь продовжують поливати вогнем. В останньому кількість загиблих серед мирного населення перевищила 2,3 тисячі людей.