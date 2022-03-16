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Тікаючи з Бучі, окупанти взяли заручників: список

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Буча після ворожого обстрілу перетворилася на руїни
Буча після ворожого обстрілу перетворилася на руїни

Російські військові взяли в полон у Бучі шістьох людей

Російські окупанти, які розстрілювали в Бучі машини з цивільними, відступаючи із міста, взяли заручників.

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Про це повідомили на сторінці Бучанської міськради у Фейсбуку.

Це сталося у вівторок увечері, 15 березня, коли російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради. Російські військові взяли в полон співробітників міськради та волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям Бучі.

Повний список працівників міськради та волонтерів, яких взяли в полон у Бучі

  1. Гапченко Дмитро Олександрович;
  2. Черкаський Леонід Юхимович;
  3. Циган Микола Володимирович;
  4. Ющенко Анатолій Вікторович;
  5. Уманець Володимир Олександрович (охорона);
  6. Матюк Сергій Олександрович.

У міськраді зазначили, що їдучи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. У міськраді звернулися до Офісу президента, щоби там допомогли звільнити полонених українців.

Нагадаємо, раніше російські окупанти взяли в полон мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Теги:
#Україна #Росія #Буча
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