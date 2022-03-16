Тікаючи з Бучі, окупанти взяли заручників: список
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 832
Російські військові взяли в полон у Бучі шістьох людей
Російські окупанти, які розстрілювали в Бучі машини з цивільними, відступаючи із міста, взяли заручників.
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.
Про це повідомили на сторінці Бучанської міськради у Фейсбуку.
Це сталося у вівторок увечері, 15 березня, коли російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради. Російські військові взяли в полон співробітників міськради та волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям Бучі.
Повний список працівників міськради та волонтерів, яких взяли в полон у Бучі
- Гапченко Дмитро Олександрович;
- Черкаський Леонід Юхимович;
- Циган Микола Володимирович;
- Ющенко Анатолій Вікторович;
- Уманець Володимир Олександрович (охорона);
- Матюк Сергій Олександрович.
У міськраді зазначили, що їдучи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. У міськраді звернулися до Офісу президента, щоби там допомогли звільнити полонених українців.
Нагадаємо, раніше російські окупанти взяли в полон мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.