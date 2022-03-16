Тікаючи з Бучі, окупанти взяли заручників: список

Російські військові взяли в полон у Бучі шістьох людей

Російські окупанти, які розстрілювали в Бучі машини з цивільними, відступаючи із міста, взяли заручників.

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Про це повідомили на сторінці Бучанської міськради у Фейсбуку.

Це сталося у вівторок увечері, 15 березня, коли російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради. Російські військові взяли в полон співробітників міськради та волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям Бучі.

Повний список працівників міськради та волонтерів, яких взяли в полон у Бучі

Гапченко Дмитро Олександрович; Черкаський Леонід Юхимович; Циган Микола Володимирович; Ющенко Анатолій Вікторович; Уманець Володимир Олександрович (охорона); Матюк Сергій Олександрович.

У міськраді зазначили, що їдучи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. У міськраді звернулися до Офісу президента, щоби там допомогли звільнити полонених українців.

Нагадаємо, раніше російські окупанти взяли в полон мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.