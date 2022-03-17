У Києві уламки ракет потрапили у багатоповерхівку, є жертва (фото, відео)

Рятувальники розбирали завали

Російські війська продовжують втрачати літаки над столицею, але почали ранок 17 березня з обстрілу Києва — ракету вдалося збити в повітрі, але її залишки під час падіння на землю спричинили руйнування та пожежу в багатоповерховому житловому будинку.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, спалахнула квартира та сталося пошкодження конструкції будинку на 16 та технічному поверхах.

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До шостої ранку пожежу вже ліквідували, а людей з 11 по останній поверх евакуювали. Вивели тридцять людей. Рятувальники розбирають завали та шукають людей, попередньо — виявлено одного загиблого, постраждали троє людей.

Повідомляється, що рятувальників викликали близько п’ятої ранку. Загальна площа пожежі становить 20 квадратних метрів. На гасіння, розбір завалів та евакуацію направили 60 осіб особового складу.

У мережі з’явилося відео, на якому нібито уламки ракет падають на столичні Позняки.

Як раніше писав "Телеграф", наслідки масштабних бомбардувань російських військ видно навіть на супутникових знімках — у Чернігові місцевий центральний стадіон тепер "прикрашений" величезною вирвою.