Рус

У Києві уламки ракет потрапили у багатоповерхівку, є жертва (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1801
Людей виводили з 11 по 16 поверх Новина оновлена 17 березня 2022, 07:46
Людей виводили з 11 по 16 поверх

Рятувальники розбирали завали

Російські війська продовжують втрачати літаки над столицею, але почали ранок 17 березня з обстрілу Києва — ракету вдалося збити в повітрі, але її залишки під час падіння на землю спричинили руйнування та пожежу в багатоповерховому житловому будинку.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, спалахнула квартира та сталося пошкодження конструкції будинку на 16 та технічному поверхах.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

До шостої ранку пожежу вже ліквідували, а людей з 11 по останній поверх евакуювали. Вивели тридцять людей. Рятувальники розбирають завали та шукають людей, попередньо — виявлено одного загиблого, постраждали троє людей.

Повідомляється, що рятувальників викликали близько п’ятої ранку. Загальна площа пожежі становить 20 квадратних метрів. На гасіння, розбір завалів та евакуацію направили 60 осіб особового складу.

У мережі з’явилося відео, на якому нібито уламки ракет падають на столичні Позняки.

Як раніше писав "Телеграф", наслідки масштабних бомбардувань російських військ видно навіть на супутникових знімках — у Чернігові місцевий центральний стадіон тепер "прикрашений" величезною вирвою.

Теги:
#Київ #Ракети #Багатоповерхівка
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський звернувся до Німеччини: "Країни за океаном виявилися для нас ближчими, ніж ви"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до Німеччини: "Країни за океаном виявилися для нас ближчими, ніж ви"
Дата публікації
Категорія
Техніка окупантів палає у різних точках країни
Близько 14 тисяч солдатів та понад 400 танків: свіжі дані про втрати окупантів
Дата публікації
Категорія
Драмтеатр був пошкоджений авіаційним снарядом
Бомбосховище у драмтеатрі Маріуполя витримало удар: подробиці від нардепа
Дата публікації
Категорія
Волноваха
Міста більше немає: що "руський мір" зробив із Волновахою (відео)
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів