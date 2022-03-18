Наслідки падіння уламків ворожої ракети у Києві: ексклюзивні фото

Російська армія продовжує стирати з землі українські міста

Вже 23-ий день поспіль ворог продовжує невпинно обстрілювати житлові масиви населених пунктів української держави. Наслідки знищеної інфраструктури, яка знаходиться на території столичного району Куренівка, після падіння уламків російської ракети вдалося зафіксувати кореспондентові "Телеграфу" Євгену Загородньому.

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Як раніше повідомляв міський голова Віталій Кличко, через падіння уламків ракети окупантів, які впали прямо на дорогу промислової зони, одна людина отримала смертельні поранення, а ще шестеро — поранені.

Жителі понівеченого під час обстрілу житлового будинку

Окрім того, рашисти пошкодили навколишні житлові будинки громадський та приватний транспорт. Комерційні приміщення, що розташовані на перших поверхах багатоповерхівок також були знищені.

Наслідки падіння ракети окупантів на Київ

Фото: Євгеній Загородній, "Телеграф".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як столичний мер Віталій Кличко показав наслідки ворожого обстрілу ще одного з районів Києва, в результаті якого постраждали 20 людей, один з них — смертельно.