Кличко показав, чим окупанти начиняють бомби для мирних киян (відео)
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Зброя окупантів, якою вони обстрілюють мирних жителів, має велику руйнівну силу
Мер Києва Віталій Кличко показав, чим російські окупанти начиняють бомби, якими обстрілюють мирних киян та руйнують будинки в українській столиці.
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Відео мер Києва опублікував у себе в телеграмі.
"От такими ось гранулами сантиметр на сантиметр, які розлітаються на 500 метрів, напхані російські бомби. Ця зброя створена для того, щоб масово вбивати людей і ця зброя прилітає в житлові квартали Києва", — сказав Кличко.
За словами мера, з початку війни росії в Україні в Києві загинуло вже 222 особи, шестеро з яких діти.
Нагадаємо, що російські окупанти щодня завдають ударів по Києву. 17 березня силам ППО вдалося збити ракету в повітрі, але її залишки під час падіння на землю викликали руйнування та пожежу у житловому багатоповерховому будинку.
15 березня у житловий будинок у Шевченківському районі Києва потрапив снаряд російських військових, внаслідок чого у будинку стався обвал.
Крім того, внаслідок обстрілів окупантами житлових будинків спалахнув 16-поверхівка у Святошинському районі.
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