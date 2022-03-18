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Кличко показав, чим окупанти начиняють бомби для мирних киян (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Віталій Кличко
Віталій Кличко

Зброя окупантів, якою вони обстрілюють мирних жителів, має велику руйнівну силу

Мер Києва Віталій Кличко показав, чим російські окупанти начиняють бомби, якими обстрілюють мирних киян та руйнують будинки в українській столиці.

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Відео мер Києва опублікував у себе в телеграмі.

"От такими ось гранулами сантиметр на сантиметр, які розлітаються на 500 метрів, напхані російські бомби. Ця зброя створена для того, щоб масово вбивати людей і ця зброя прилітає в житлові квартали Києва", — сказав Кличко.

За словами мера, з початку війни росії в Україні в Києві загинуло вже 222 особи, шестеро з яких діти.

Нагадаємо, що російські окупанти щодня завдають ударів по Києву. 17 березня силам ППО вдалося збити ракету в повітрі, але її залишки під час падіння на землю викликали руйнування та пожежу у житловому багатоповерховому будинку.

15 березня у житловий будинок у Шевченківському районі Києва потрапив снаряд російських військових, внаслідок чого у будинку стався обвал.

Крім того, внаслідок обстрілів окупантами житлових будинків спалахнув 16-поверхівка у Святошинському районі.

Теги:
#Київ #Кличко #Війна
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