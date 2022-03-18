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Колишнього топ-чиновника затримано в Києві: підозрюють держзраду

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Зброя, знайдена під час обшуку Новина оновлена 18 березня 2022, 15:22
Зброя, знайдена під час обшуку

У столиці затримали ще одного зрадника

У Києві затримали ексзаступника Фонду державного майна України, який систематично "зливав" окупантам інформацію щодо розміщення військових та техніки Збройних сил України. Під час обушків за місцем проживання підозрюваного було виявлено зброю та боєприпаси.

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Вказану інформацію у п'ятницю, 18 березня, оприлюднили у Telegram-каналі Офісу Генпрокурора України.

Згідно з фактами, які вдалося дізнатися слідчим, колишній чиновник на регулярній основі сприяв російським нацистам у проведенні агресивних військових дій проти України, а також пропагандував ідеї щодо зміни територіальної цілісності нашої держави.

З 24 лютого підозрюваний, який мав відповідну освіту і чітко розумів, що ворог використовуватиме наявну інформацію задля бомбардування мирних українських міст, перебуваючи у Києві, долучався до проросійських чатів і передавав окупантам з росії на "ОРДЛО" відомості стосовно розташування особового складу та бойової техніки ЗСУ.

Ексзаступника затримали в рамках статті 615 Кримінального кодексу України.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого було виявлено кілька пістолетів, набої, гранати і мобільний телефон. Питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу наразі вирішується.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні помітили колишнього нардепа від Партії регіонів Олега Царьова, який прибув разом із російською армією для того, щоб нібито доставити українцям "гуманітарний вантаж".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #зрадник
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