Війська путіна намагаються окопатися під Києвом: їх засікли з космосу

Окупанти намагаються закріпитися на позиціях на Київському напрямку

Російська армія під Києвом вирішила закріпитися на окупованих позиціях і почала обкопуватись для відбивання контратак. Однак, це не залишилося непоміченим для супутників Maxar.

Знімком поділився журналіст Ілля Пономаренко у своєму Твіттері.

"Нові свідчення вказують на те, що росія змінює свою тактику у бік довгострокової статичної війни", — написав він.

За його словами, на кадрі видно позиції сил окупантів у районі між Гостомелем та Озерами на північ від Києва.

"Удачі в обороні на ворожій місцевості в умовах гострої нестачі ресурсів", — додав він.

Як повідомлялося раніше, росіяни 18 березня збільшили кількість ракетних обстрілів та вильотів бойової авіації. Так, згідно з даними Генштабу ЗСУ, окупанти за минулу добу завдали 4 ракетних ударів, випустивши 14 ракет, а їхні літаки здійснили 40 бойових вильотів.

Попри це, Україна продовжує успішно застосовувати свою власну авіацію та зберегти більшу частину своїх літаків навіть попри регулярні обстріли аеродромів окупантами.

Одним із прикладів цього є авіаудар по аеродрому в Чорнобаївці, де ВР ЗСУ ліквідували чергового російського генерала Андрія Мордвічева.