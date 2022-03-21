"Мама була в будинку": сім’ї загиблих в Ірпені не можуть навіть попрощатися із родичами через бої

Одночасно дівчина втратила і рідну людину, і сімейне вогнище

Місто Ірпінь за вісім кілометрів від Києва в українсько-російській війні стало ареною бойових дій. Ворог неодноразово намагався прорватися через нього — у місті зруйновано багато будинків, загинули мирні жителі.

Однією з них стала мати киянки Катерини Ільченко. Дівчина поділилася особистою історією у соцмережі "Фейсбук". Вона показала, що залишилося від їхнього будинку в Ірпені, який її батько збудував практично своїми руками.

Сім’я Катерини жила в Ірпені з її дитинства, батько завжди мріяв про будинок і через це відмовився від квартири та взяв земельну ділянку. Її мати народилася і виросла в росії, там навіть залишилися родичі, але вони опинилися на боці кривавого диктатора володимира путіна: "Коли почалася війна її рідний брат не зателефонував. Мені сказали, що він переживає і пішов у церкву поставити свічку за мир".

Будинок, в якому мешкала сім’я, став могилою для матері дівчини. "Вночі 8 березня до нашої оселі влучив снаряд. Мама була в будинку. У будинку, в якому завжди було багато гостей. Коли я була школяркою, студенткою. Мої друзі багато років згадували столи, які Мама готувала, щоб їх пригощати. Приїжджали родичі з росії. Їм подобалося. Чистий хвойний запах Ірпеня, Київ, наша гостинність», — пише Катерина.

Особиста історія Катерини Ільченко (1) Особиста історія Катерини Ільченко (2)

Від кімнати дівчини вціліло лише вікно — зверху ліворуч. Катерина згадує, що там були книжки, зібрані ще бабусею, світлини. Під кімнатою була вітальня, де сім’я накривала стіл.

“Нічого не залишилося з моєї особистої історії. Жодного предмета, жодної фотографії. І найголовніше – мами. Залишилася лише ненависть ”. Дістати тіло мами з-під завалів та поховати неможливо – у місті продовжуються бойові дії і ця частина – в епіцентрі.

Як раніше писав "Телеграф", російські війська продовжують обстрілювати Київ та околиці столиці. Вночі 21 березня окупанти вбили чотирьох людей, обстрілявши місто.