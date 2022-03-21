Рус

"Мама була в будинку": сім’ї загиблих в Ірпені не можуть навіть попрощатися із родичами через бої

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
122
Те, що залишилося від дому Новина оновлена 21 березня 2022, 09:06
Те, що залишилося від дому

Одночасно дівчина втратила і рідну людину, і сімейне вогнище

Місто Ірпінь за вісім кілометрів від Києва в українсько-російській війні стало ареною бойових дій. Ворог неодноразово намагався прорватися через нього — у місті зруйновано багато будинків, загинули мирні жителі.

Однією з них стала мати киянки Катерини Ільченко. Дівчина поділилася особистою історією у соцмережі "Фейсбук". Вона показала, що залишилося від їхнього будинку в Ірпені, який її батько збудував практично своїми руками.

Сім’я Катерини жила в Ірпені з її дитинства, батько завжди мріяв про будинок і через це відмовився від квартири та взяв земельну ділянку. Її мати народилася і виросла в росії, там навіть залишилися родичі, але вони опинилися на боці кривавого диктатора володимира путіна: "Коли почалася війна її рідний брат не зателефонував. Мені сказали, що він переживає і пішов у церкву поставити свічку за мир".

Будинок, в якому мешкала сім’я, став могилою для матері дівчини. "Вночі 8 березня до нашої оселі влучив снаряд. Мама була в будинку. У будинку, в якому завжди було багато гостей. Коли я була школяркою, студенткою. Мої друзі багато років згадували столи, які Мама готувала, щоб їх пригощати. Приїжджали родичі з росії. Їм подобалося. Чистий хвойний запах Ірпеня, Київ, наша гостинність», — пише Катерина.

Особиста історія Катерини Ільченко (1)
Особиста історія Катерини Ільченко (1)
Особиста історія Катерини Ільченко (2)
Особиста історія Катерини Ільченко (2)

Від кімнати дівчини вціліло лише вікно — зверху ліворуч. Катерина згадує, що там були книжки, зібрані ще бабусею, світлини. Під кімнатою була вітальня, де сім’я накривала стіл.

Нічого не залишилося з моєї особистої історії. Жодного предмета, жодної фотографії. І найголовніше – мами. Залишилася лише ненависть ”. Дістати тіло мами з-під завалів та поховати неможливо – у місті продовжуються бойові дії і ця частина – в епіцентрі.

Як раніше писав "Телеграф", російські війська продовжують обстрілювати Київ та околиці столиці. Вночі 21 березня окупанти вбили чотирьох людей, обстрілявши місто.

Теги:
#Обстріл #Загибель #Ірпінь #Руйнування
Витік газу локалізували, загрози немає
Україна
Обійшлося? Рятувальники оцінили ситуацію з витоком аміаку у Сумах
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Витік газу локалізували, загрози немає
Обійшлося? Рятувальники оцінили ситуацію з витоком аміаку у Сумах
Дата публікації
Категорія
Кадр із відео
Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)
Дата публікації
Категорія
Українські військові мужньо продовжують давати відсіч противнику
Відсіч ЗСУ спантеличила росіян: карти боїв в Україні на 21 березня
Дата публікації
Категорія
ВСУ
Окупанти бояться наступати і крадуть їжу у мирних українців — Генштаб ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України