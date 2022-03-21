Нічний обстріл Києва перетворив відомий ТРЦ на руїни: ексклюзивні фото

Серйозні пошкодження отримав не тільки торговий центр, а й житлові будинки, що стоять поблизу.

Внаслідок нічного обстрілу ТРЦ Retroville у Києві російськими окупантами, від відомого торгового центру практично нічого не залишилося.

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Руйнівні наслідки обстрілу, внаслідок якого загинули щонайменше 8 людей, можна побачити на ексклюзивних фото кореспондента "Телеграфа".

На знімках видно, що вигорів не лише ТЦ, а й припарковані поблизу автомобілі. Також серйозні пошкодження зазнали прилеглі будинки. Як повідомив заступник мера Києва Поворозник внаслідок удару російських окупантів 6 будинків у Києві було пошкоджено (3 з них більше непридатні до життя), також постраждали 2 школи та 2 дитячі садки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що ТРЦ зазнав сильних ушкоджень, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.