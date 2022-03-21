Рус

Нічний обстріл Києва перетворив відомий ТРЦ на руїни: ексклюзивні фото

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
178
Обстріл ТРЦ Retroville у Києві Новина оновлена 21 березня 2022, 11:05
Обстріл ТРЦ Retroville у Києві

Серйозні пошкодження отримав не тільки торговий центр, а й житлові будинки, що стоять поблизу.

Внаслідок нічного обстрілу ТРЦ Retroville у Києві російськими окупантами, від відомого торгового центру практично нічого не залишилося.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Руйнівні наслідки обстрілу, внаслідок якого загинули щонайменше 8 людей, можна побачити на ексклюзивних фото кореспондента "Телеграфа".

На знімках видно, що вигорів не лише ТЦ, а й припарковані поблизу автомобілі. Також серйозні пошкодження зазнали прилеглі будинки. Як повідомив заступник мера Києва Поворозник внаслідок удару російських окупантів 6 будинків у Києві було пошкоджено (3 з них більше непридатні до життя), також постраждали 2 школи та 2 дитячі садки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що ТРЦ зазнав сильних ушкоджень, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.

Теги:
#Київ #Війна
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський присоромив німців: "Без вас у росії не було б грошей на війну"
Дата публікації
Категорія
Знищений танк росіян
15 тисяч людей та майже 500 танків: Генштаб озвучив свіжі втрати росії в Україні
Дата публікації
Категорія
Обстріл ТРЦ Retroville у Києві
Нічний обстріл Києва перетворив відомий ТРЦ на руїни: ексклюзивні фото
Дата публікації
Категорія
Кадр із відео
Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України