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У Києві знову посилили комендантську годину: коли не можна виходити з дому

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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У Києві продовжуються сильні обстріли Новина оновлена 21 березня 2022, 11:55
У Києві продовжуються сильні обстріли

Магазини, аптеки, заправки, заклади 22 березня не працюватимуть

Комендантська година у Києві та Київській області знову буде посилена. Вона розпочнеться 21 беорезня о 20:00 та триватиме до 7:00 23 березня.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграмі. Він уточнив, що комендантська година триватиме до післязавтра.

Таким чином, зазначив Кличко, магазини, аптеки, заправки, заклади не працюватимуть завтра.

"Прошу всіх залишатися вдома або в укриттях — за сигналом тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт спецпропусками", — підкреслив мер.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 21 березня російські окупанти обстріляли відомий ТРЦ у Києві. Рятувальники показали фотографії наслідків обстрілу. Також "Телеграф" публікував свої ексклюзивні фото, на яких можна побачити неймовірно руйнівні наслідки бомбардування. На знімках видно, що ТРЦ зазнав сильних ушкоджень, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.

Теги:
#Київ #Комендантська година #Війна
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