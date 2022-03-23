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Наслідки ранкового обстрілу росіянами Києва: з’явилося відео

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Київ зазнав сильних обстрілів
Київ зазнав сильних обстрілів

Будинки навколо місця обстрілу перебувають у жахливому стані: вибиті вікна та двері, повсюди валяється бите скло

У середу, 23 березня, російські війська обстріляли Святошинський та Шевченківський райони Києва. Наслідки обстрілу Шевченківського району показали на відео.

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На кадрах видно найстрашніші масштаби руйнувань. Так, дорожня плитка розкурочена, у землі під нею утворилася вирва. Будинки навколо перебувають у жахливому стані: вибиті вікна та двері, всюди валяється бите скло. Внутрішнє оздоблення приміщень також постраждало, меблі всередині будинків зіпсовані.

Як повідомляли в КМДА, у Шевченківському районі були загоряння у кількох приватних будинках та багатоповерхівці. Четверо людей отримали травми. Характер руйнувань поки що уточнюється.

Як повідомляв "Телеграф", раніше рятувальники показали фотографії обстрілу ТРЦ у Києві. На знімках видно, що ТРЦ зазнав сильних ушкоджень, усюди валяються уламки, частина приміщень повністю вигоріла. Також було опубліковано відео руйнівних наслідків обстрілу ТРЦ Retroville російськими окупантами.

Теги:
#Київ #Росія
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