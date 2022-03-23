Під час обстрілу Києва загинула російська журналістка: подробиці

Разом з нею загинув цивільний, а ще двоє осіб отримали поранення.

У Києві на 28-й день війни під час обстрілу Подільського району столиці загинула журналістка опозиційного російського видання The Insider Оксана Бауліна.

Як повідомили у редакції, у Києві дівчина перебувала з редакційним завданням — знімала руйнування внаслідок обстрілів російськими військами.

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"Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані", — повідомили у The Insider.

Відомо, що до приходу в The Insider Оксана Бауліна працювала у "Фонді боротьби з корупцією", який створив Олексій Навальний. Після того, як Кремль визнав цю організацію екстремістською журналістка була змушена виїхати з Росії. Як кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

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Додамо, що російська журналістка отримала необхідну акредитацію від Збройних Сил України. Про це свідчить фотографія редакційного посвідчення, яке розповсюдили Telegram-канали.

Російська журналістка Оксана Бауліна загинула під час обстрілу Києва

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