Тероборона Києва готова зустріти ворога "бандерофугасом": кумедне відео

Захисники Києва приготували окупантам "Бандерофугас".

Територіальна оборона Києва підготувала оригінальні подарунки для окупантів.

Бійці 112-ї бригади показали роботу 300-кілограмового фугасу, який прозвали "бандерофугасом".

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Відповідне відео опублікувало Інформагентство АрміяInform у Facebook.

За допомогою такого сюрпризу захисники пообіцяли влаштувати гарячу зустріч супротивникові.

"Добрих гостей кияни люблять, а ось непрошених – ні. Ми вже приготували кілька сотень таких подарунків для них. А буде ще більше", – наголосили бійці тероборони.

Що таке фугас

Фугас — заряд вибухової речовини, що закладається в землі або під водою на невеликій глибині, або доставляється різними способами до місця застосування, що вибухає раптово для нанесення шкоди противнику або затримання його просування. При підриві фугасу ціль уражається ударною хвилею і продуктами вибуху.

Зазначимо, раніше у мережі з’явилися відео, на яких зафіксовано ліквідацію чергового танка фашистів з російської федерації.

Також ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва. А в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів. Можна припустити, що південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.