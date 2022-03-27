Командний пункт армії росії зрівняли із землею на Київщині: ефектне відео

Цілком імовірно, що під час атаки загинуло кілька офіцерів

На Київщині було ліквідовано чергове зосередження сил російських окупаційних військ, які ведуть бої на території нашої країни. Декількома прицільними ударами українські військовослужбовці знищили командний пункт, а також команду, яка відповідає за забезпечення, що відноситься до 35-ї армії Південного військового округу Росії.

Про це повідомив вітчизняний військор Андрій Цаплієнко.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

Ефектне відео наведення та самої атаки триває кілька хвилин. Завдяки ювелірній роботі захисників ворожі військові були дуже швидко розгромлені.

Згідно з наявною інформацією, бійцям ЗСУ вдалося не лише "зіпсувати" військову техніку російських загарбників, а й завдати значних втрат щодо особового складу. З огляду на те, що українці розбили командний пункт, цілком імовірно, що з життям попрощалося кілька офіцерів із вищих чинів російської армії.

Цаплієнко охарактеризував атаку українців як вручення окупантам чергового квитка до пекла.

Читайте також: Категорія Україна Російських генералів в Україні вбивають із неймовірною швидкістю — аналіз від The Washington Post Поки що невідомо, як втрата високопоставлених російських офіцерів в Україні може вплинути на перебіг війни.

Нагадаємо, що станом на ранок 27 березня росіяни втратили близько 16600 людей та майже 600 танків за місяць війни в Україні. Завдані армії Росії збитки — величезні, але через путінські амбіції вони продовжують борсатися.

Тим часом ЗСУ спокійно збирає трофейну техніку, серед якої знайшлася навіть машина забезпечення для вогнеметної установки "Солнцепек".