Підняли радіоактивний пил і дихають ним: росіяни приїхали на ЧАЕС через "рудий ліс" без засобів захисту

Росіяни, які захопили ЧАЕС, могли отримати внутрішнє опромінення

Російські військові, які на початку військового вторгнення захопили територію ЧАЕС, прибули туди через "рудий ліс" без жодних засобів захисту.

Про це пише Reuters із посиланням на заяви двох співробітників станції.

За їхніми словами, ні солдати, ні їх техніка не мали жодних засобів захисту від радіації, а під час руху, вони підняли великий стовп пилу.

Один із чоловіків назвав подібну витівку "самовбивчою", оскільки вдихання токсичного пилу могло призвести до внутрішнього опромінення.

"Конвой підняв великий стовп пилу. Багато датчиків радіаційної безпеки показали підвищення рівня", — розповів один зі співробітників станції, який перебував на ЧАЕС у день, коли туди прибули російські війська.

Рудий ліс отримав свою назву після катастрофи 1986 року. Тоді після вибуху на Чорнобильській АЕС сосни на десятках квадратних кілометрів забарвилися у червоний колір через поглинуту радіацію.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляло 25 лютого, що рівень радіації на Чорнобильській АЕС досягав 9,46 мікрозиверта на годину, але залишався "в межах робочого діапазону" і не становив загрози для мешканців навколишніх населених пунктів.

Про підвищення рівня радіації у зоні відчуження 25 лютого також повідомляли і у Державній інспекції з ядерного регулювання. 27 лютого там додали, що біля сховища радіоактивних відходів поглинена радіація була в сім разів вищою за норму, а після цього доступ до системи моніторингу було втрачено.