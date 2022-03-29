Російська ракета зруйнувала будинок екс-прем’єра України: фото наслідків

На щастя, ніхто із родини Фокіна не постраждав.

Попри те, що українські бійці поступово почали витісняти ворожі війська з Київської області, російські окупанти продовжують бомбардувати столицю України. У ніч на 28 березня одним із "постраждалих" від обстрілів став будинок першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна.

Про потрапляння в його будинок уламків російської ракети, яку українським ППО вдалося збити, повідомила онука експрем'єра Маша Фокіна на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши кілька фото та відео наслідків.

"Мою сім’ю позбавили вдома. Російські ракети!!" — написала Маша, зазначивши, що при попаданні уламків у двір убило їхнього собаку.

Також Фокіна додала, що від уламків ракет згорів ущент підвал, де під час тривоги ховалася вся її родина. Крім цього немає фасаду будинку, вікон та дверей.

Самого Вітольда Фокіна на цей момент удома не було. Як повідомляє видання "Радіо Свобода", він зараз перебуває у Молдові в гостях у свого друга. Напередодні пожежі Фокін уже збирався їхати додому, а тепер чекатиме, доки будинок не вкриють плівкою. Також експрем'єр зазначив, що він упевнений, що будинок відбудується, адже за фактом там не такі великі ушкодження.

"Все це не можна порівняти з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, стримати сльози неможливо", – додав колишній прем’єр.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" поспілкувався із першим прем’єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним. В інтерв’ю колишній прем’єр розповів про причини розпаду СРСР та про Біловезькі угоди, а також поділився враженнями про роботу з Кравчуком, та розповів про своє бачення майбутнього Донбасу та України.