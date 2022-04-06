Дива не сталося: дитину, яка рятувалася від війни на човні, знайшли загиблою

Маленькому Сашкові було всього чотири

На Київщині було знайдено тіло чотирирічного Олександра Здановича-Яхна, хлопчика, який був змушений тікати від російських окупантів разом із бабусею на човні через водосховище. Пошуки дитини тривали понад 35 днів, але успіхом так і не увінчалися.

Сумні новини повідомила мати Сашка, Ганна Яхно, на своїй Instagram-сторінці, пише "Телеграф".

Історія чотирирічки, якого війна вигнала з власного будинку, облетіла чи не весь україномовний сегмент соцмереж. Сашу шукали всім світом, адже його хоробрість вражала — він разом із бабусею та кількома собаками були змушені тікати від обстрілів та рашистської окупації із села Сухолуччя, що у Вишгородському районі Київщини.

Під час пошуків мама Ганна розповідала, що востаннє чула сина телефоном 9 березня. Хлопчик пообіцяв їй, що вони побачаться, щойно припиняться обстріли.

Сашко разом із мамою Ганною

Як відомо, бабуся Сашка вирішила втекти від російських окупантів, що зайшли до села, через Київське водосховище. Разом із ними було ще кілька односельців, водойму вирішили перетинати на моторних човнах. На жаль, один із них, саме той, де знаходилися Сашко та його рідня, якимось чином постраждав.

Тіло бабусі було знайдено ще 11 березня. Хлопчика ж у зв’язку з відсутністю доказів і тим, що на дитині був рятувальний жилет, офіційно визнали зниклим.

Маленький Сашко

Батьки сподівалися — як це страшно звучить під час війни, — що дитина може бути викрадена загарбниками заради викупу. Кароокого та русявого Сашка розшукували по всіх можливих групах у соцмережах, сотні тисяч людей перепостили собі його історію, щоб допомогти сім’ї.

На жаль, у вівторок, 5 квітня, Ганна Яхно написала, що її син загинув.

"Сашенько, наш маленький янгол — вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", — зазначила українка.

Додамо, що станом на 5 квітня росія вбила 165 українських дітей. Також офіційна статистика свідчить, що понад 200 неповнолітніх було поранено.

В цілому ж, російські війська дозволяють собі знущатися з нашого підростаючого покоління як хочуть. Так, наприклад, у Маріуполі шестирічний хлопчик посивів, адже його примусили дивитися на те, як солдати знущаються над його матір'ю.

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