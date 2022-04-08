Чи можна повертатися до Києва: в чому небезпека

На Київщині тривають роботи з розмінування

Жителів міста Києва систематично закликають поки що не повертатися до власних осель з міркувань безпеки, адже в місті залишається велика загроза ракетних ударів з боку російської армії.

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Вказану інформацію повідомили у пресцентрі Київської військової адміністрації (КВА) та закликали містян й надалі дотримуватися умов воєнного часу.

"Друзі! Військова адміністрація нагадує, що повертатися до Києва досі небезпечно! Все ще є загроза ракетних ударів. Бережіть себе", – заявили у відомстві.

Окрім того, до киян систематично звертається й міський голова столиці Віталій Кличко, який закликає людей хоча б на тиждень відстрочити повернення до Києва.

"Прохання до кінця цього тижня відстрочити повернення (до Києва — Ред.). Звертаюся до кожного. Розумію, що всі втомилися, хочуть повернутися додому, але виключно з метою безпеки за кожного з вас, таке звернення до вас. Прислухайтеся до рекомендацій", – сказав мер.

Вказану інформацію в ефірі "24 каналу" підтвердив й член правління ГО "Офіс навколишнього середовища", учасник київської тероборони Єгор Фірсов.

За його словами, ситуація в Києві простіша, аніж в області, проте повертатися до міста він жителям не радить. На його думку, киянам потрібно почекати хоча б тиждень-два.

Що стосується таких міст, як Буча та Ірпінь, то чекати на повернення краще довше.

"Наразі там продовжує бути небезпека, незважаючи на те, що військових дій немає", – повідомив Фірсов.

Окрім того, він додав, що у населених пунктах багато нерозірваних снарядів та мін, над якими дотепер продовжують працювати тероборонівці спільно із саперами.

Окрім всього вищевикладеного варто зазначити, що ще одним з головних фактів, які свідчать про те, що киянам повертатися додому зарано, є нові заяви щодо ймовірності повторного наступу окупантів на столицю. Зокрема, на ймовірність ще однієї спроби "взяти Київ" свідчать і заяви високопоставлених іноземних чиновників. Так, кількома днями раніше один з представників США повідомив, що довгострокові цілі кривавого лідера росії володимира путіна поки що незрозумілі, проте американські та європейські офіційні особи вважають, що повторне вторгнення до Київської області все ще можливе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що всупереч попереднім заявам представників Збройних Сил України американські розвідники впевнені, що російська армія більше не здійснюватиме спроб атакувати Київ